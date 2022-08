El próximo 17 de septiembre Saúl Álvarez enfrentará a Gennady Golovkin para cerrar la trilogía cuando se enfrenten por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otro lado, en Making of Canelo Álvarez de DAZN, el tapatío elogió al kazajo y comentó el punto a destruir.

Lo que sucedió hace más de cinco años ha dejado en especial porque a lo largo de 24 rounds ninguno pudo sacar una amplia diferencia. Debido a esto, los fanáticos no han parado de pedir la tercera pelea.

Por otro lado, a poco más de un mes para la pelea, el mexicano junto a DAZN realizó un documental sobre tres peleas importantes de su carrera. Uno de ellos es segundo combate contra Gennady Golovkin, en el que elogía al kazajo al marcar que fue el mejor jab al que enfrentó de su carrera.

“Es uno de los mejores jabs a los que me he enfrentado. Pero la verdad es que, pues entrené para eso. Un peleador que va hacia adelante siempre arriesga más. Me recibió muy bien, pero yo seguía con mi mismo objetivo de ir adelante y seguir”, recordó Canelo Álvarez sobre el golpe de Triple G. Por otra parte, en el mismo capítulo marcar la clave que le dio la victoria y que será importante que repita el próximo 17 de septiembre y es la presión a la zona blanda.

“Lo golpeé muchas veces abajo y creo que eso lo agoró un poco más. Lo sorprendí con muchas fintas y no podía adaptarse”, comentó Saúl Álvarez, quien para esa pelea realizó una pelea muy distinta y fue a buscarlo desde el primer golpe.