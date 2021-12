Roberto Durán fue consultado si Canelo Álvarez superó a Julio César Chávez y no dudó en ningún momento sobre su respuesta.

¿Canelo Álvarez es más grande que Julio César Chávez? Roberta Durán no dudó en su respuesta

Saúl Canelo Álvarez no paró de cosechar logros en el 2021, año en el que terminó consagrándose Campeón del Mundo Indiscutido de las 168 libras. A pesar de esto, son pocos los que se atreven a decir que el tapatío superó a Julio César Chávez. Sin embargo, Roberto Mano de Piedra Durán dijo que el de Guadalajara superó al César del Boxeo.

Lo que ha logrado el peleador de Eddy Reynoso tiene un enorme valor debido a que desde su retorno ante Callum Smith no paró de dejar dudas antes ningún adversario. Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant terminaron en la lona luego de que el mexicano los haya noqueado para barrer con cualquier tipo de sospecha ante una polémica victoria.

A pesar de esto, Saúl Álvarez no es considerado mejor que Julio César Chávez, el gran ídolo popular de México. Sin embargo, Roberto Durán rompió el silencio y dijo que el tapatío ya había superado a los grandes ídolos latinoamericanos.

“Me alegro por Canelo, porque todo lo que está haciendo es por el bien de México y por el de él. Es el boxeador del momento, no hay más nadie. Chávez ya pasó, él es un ídolo respetado, pero el nuevo ídolo, quieran o no quieran, es Canelo y eso hay que aceptarlo”, expresó Mano de Piedra a ES News. Y agregó: “Chávez ya es leyenda, Canelo ya conquistó cuatro títulos, ya es otra leyenda, que México no lo quiera aceptar eso es otra cosa. ¿Cuántos títulos tuvo Chávez?, tres. Y Canelo ya tiene cuatro, es todavía es más grande”.

Por último, la leyenda del boxeo de Panamá comentó que el tapatío ha logrado más dinero, victorias y títulos que él y el César del Boxeo. “Canelo es el hombre que más fama le está dando a México y el boxeador que más plata está ganando ahora mismo, más que Chávez y Roberto Durán", finalizó Mano de Piedra.