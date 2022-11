Canelo Álvarez viene de tener un aceptable cierre de año luego de que haya vencido Gennady Golovkin en una apática pelea. Por otro lado, el mexicano viene de llevar adelante una operación en su muñeca izquierda, por lo que ya tiene planeado su agenda de peleas para el 2023.

Sin dudas esta temporada no ha sido la deseada para el peleador de Eddy Reynoso ya que luego de nueve años volvió a perder, la última vez fue ante Floyd Mayweather. Debido a esto, uno de los principales objetivos del tapatío para el año que viene es la revancha contra Dmitry Bivol, que acaba de vencer por puntos a Gilberto Ramírez.

Por otra parte, en las últimas horas, Canelo Álvarez habló en relación a su futuro inmediato y estableció cómo podría llegar a ser su agenda para el 2023. “Regresar en mayo con una pelea no tan dura para ver cómo me siento”, comentó el peleador tapatío sobre lo que podría venir el próximo año.

Y agregó: “En septiembre buscar la revancha con Bivol que es lo único que quiero ahorita”. Por otra parte, el mexicano comentó que por ahora su mente está puesta en volver el próximo mes de mayo luego de que haya realizado de la mejor manera su recuperación en la muñeca izquierda.

“Primero me había dicho (el doctor) que 4 semanas con el yeso, ya que salí me dijo que una semana y empecé rehabilitación. Entonces ahorita ya me siento muy bien y espero regresar en mayo, todavía no sé”, finalizó Canelo Álvarez.