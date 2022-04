El campeón de la FIB en las 160 libras Gennady Golovkin ya arribó a Japón, donde el próximo 9 de abril, un día después que haya cumplido los 40, estará unificando títulos mundiales en la división de peso mediano ante Ryota Murata, monarca de la AMB, en la Súper Arena de Saitama.

Si todo sale como espera el kazajo, en septiembre tendrá otro enorme desafío por delante, pues será la ansiada oportunidad de concretar de una vez por todas la trilogía de combates ante Saúl El Canelo Álvarez, pendiente desde la victoria en ajustada decisión dividida del tapatío allá por septiembre de 2018.

Esos dos grandes combates, todo un lujo para un boxeador próximo a cumplir los 40, podrían ser incluso el broche de oro para la carrera de Golovkin, quien refiriéndose precisamente a su edad deslizó la proximidad de su retiro. “Es difícil decir si me siento renovado, sin compararlo con otras condiciones", comenzó diciendo en diálogo con BoxingScene.

Y en relación a los riesgos de enfrentarse a peleadores de élite y mucho más jóvenes que él, agregó: "Diría que me siento genial a mi edad. Tengo casi 40. Nunca he tenido 40 antes, así que no sé cómo debería ser. Pero la forma en que me siento en este momento, es genial. Me acabo de dar cuenta de que ni siquiera es normal. Este podría ser uno de mis problemas".

Golovkin decide sus propios destinos

Gennady Golovkin es consciente de las críticas que ha recibido en sus últimas presentaciones, aunque victoriosas, de parte de quienes señalan que el mejor momento de su carrera ya quedó atrás. Sin embargo, aseguró que solo él se encargará de decidir cuándo será el momento de colgar los guantes.

“No siento ninguna presión externa. No le presto atención a eso, pero soy plenamente consciente de mi situación. Estoy en contacto con la realidad. No me miento a mí mismo. No tengo delirios. Me doy cuenta completamente de mis habilidades y continúo con mi carrera porque puedo", señaló.