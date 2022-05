Empiezan a quedar muy pocos días para una contienda muy esperada en el mundo boxístico, donde Saúl Canelo Álvarez estará peleando frente al ruso Dmitry Bivol por el campeonato de peso semipesado de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). La misma se gestará el sábado 7 de mayo, donde repasaremos cuántas veces el múltiple campeón mexicano combatió contra pugilisitas de Rusia.

Recordemos que el hombre de Guadalajara es el actual campeón mundial de la AMB (Súper), CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano, por lo que ahora intentará sumar otro cinturón en un pesaje diferente, algo de lo que ya supo lograr. Esto se debe a que el hombre de 31 años fue campeón de la AMB (Súper), CMB, FIB y The Ring de peso medio, campeón de la AMB (Súper), CMB, OMB y The Ring de peso superwélter, y campeón de la OMB de peso semipesado.

Además, hay que decir que Saúl posee un récord de 57 victorias, dos empates y una derrota en los 60 combates ejercidos hasta el momento. En los triunfos se resaltan 39 por nocaut y 18 por decisión de los jueces, aunque este último también aconteció en su única caída que sufrió y que fue ante Floyd Mayweather, Jr. el 14 de septiembre del 2013.

+Saúl Canelo Álvarez y las peleas ejercidas contra boxeadores rusos

Dos veces Canelo enfrentó a boxeadores rusos y todas culminaron con victorias. Su primera batalla fue el día 8 de agosto de 2009, cuando se impuso contra Marat Khuzeev desde el Auditorio Benito Juárez de Jalisco por un nocaut en el segundo round, consagrándose campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo.

¿Cuándo y contra quién ocurrió la otra pelea? Aconteció el día 2 de noviembre de 2019 y frente a Sergey Kovalev, peleador al cual superó también por vía de nocaut pero en el undécimo asalto. La misma se desarrolló en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, lo que le permitió alzarse con el título semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).