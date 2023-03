Uno de los peleadores que marcó a fuego su nombre en el corazón de los fanáticos mexicanos es sin duda Julio César Chávez y esto se debe a la forma en la que terminaba de alcanzar las victorias. Por otra parte, en las últimas horas el César del Boxeo estuvo en boca de todos sus fanáticos debido a que le puso un precio exorbitante para llevarse una foto y una firma de él.

Hace unas semanas, el excampeón del mundo estuvo en boca de todos debido a que se mostró feliz con Canelo Álvarez, pero le pedía que ponga precios accesibles a los boletos. “Tiene que darlos (boletos baratos), porque si no la gente de escasos recursos no va a poder ir a verlo. Porque si cobra lo mismo que en Las Vegas, no creo que le vaya a funcionar, o que la gente vaya a verlo", comentó la Leyenda.

Por otra parte, en las últimas horas sus fanáticos estallaron contra Julio César Chávez debido a que realizará un evento para vender su firma y una foto. Fue Rock & Soul quien informó el evento que llevará adelante con el César del Boxeo y que la preventa tiene un valor de 4500 pesos por personas, cerca de 250 dólares, mientras que el mismo día valdrá 5500, 303 dólares.

“El costo incluye un guante original, marca Everlast o un Funko Autografiado (hasta agotar existencias) y conocer al campeón en persona, tomarte tu foto con tu cel con el campeón. Si compran en preventa incluiremos el certificado de autenticidad por una de las mejores empresas del mundo, JSA, que estará ese día en nuestra tienda en Guadalajara dando los certificados”, informó.

Según lo informado por MedioTiempo, los fanáticos criticaron a Julio César Chávez por el precio para estar presente en el próximo tres de marzo con él. “¡Ay!, le echo humildad, padrino, entonces va a ser para puro burgers, porque no creo que vaya gente del pueblo, de barrio pues”, comentó un seguidor. ¿Tendrá el éxito esperado?