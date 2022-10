A lo largo de los últimos años, Saúl Álvarez volvió a marcar una dura grieta entre él y los fanáticos del boxeo al comentar que no va a volver a pelear ante compatriotas. Por otro lado, quien salió a cruzarlo y le marcó que ante mexicanos logró gran parte de su carrera fue Erik Morales.

“Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo, pero yo no quiero, yo puedo pelear con quien sea; en mi vida entera he peleado con todos. Por eso lo digo y no es arrogancia”, expresó el peleador de Guadalajara luego de haber vencido por puntos a Gennady Golovkin en Las Vegas.

Sin duda la respuesta del mexicano ha marcado un antes y un después, por lo que Erik Morales se metió en la discusión y contradijo al Canelo Álvarez. “Fue un gusto y un honor siempre enfrentar a los mexicanos. Porque son las peleas más importantes hoy por hoy en todos lados las guerras de mexicanos”, comentó en su podcast Un Round Más.

Y agregó: “En mi caso, todos mis títulos mundiales los gané contra mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos son los peleadores más ching*nes de la división, entonces hay que enfrentarlos”. Cabe recordar que el el Terrible Morales llevó los recordados combates contra Marco Antonio Barrera y enfrentó a hombres como Daniel Zaragoza, Gustavo Espadas Jr, Jesús Chávez y Pablo César Cano.

Por último, el excampeón del mundo lanzó un tiro hacia Canelo Álvarez al marcar que debe chocar contra los mejores. “El campeón debe defender el título mundial contra los mejores. El campeón del mundo debe de enfrentar a los mejores”, finalizó el Terrible Morales sobre el tapatío.