Tristemente recordada es la revancha que Mike Tyson y Evander Holyfield protagonizaron el 28 de junio de 1997 en Las Vegas, a la que The Real Deal llegó como campeón mundial de peso pesado de la AMB por haber derrotado a Iron Mike por nocaut técnico en el undécimo asalto, en noviembre de 1996.

Ese segudo cara a cara dejó a los fanáticos decepcionados por no haber visto más acción que la ofrecida hasta el tercer asalto, cuando Mike Tyson tuvo un brote de locura que lo llevó a morder y arrancar un pedazo de la oreja de Evander Holyfield, lo que le valió ser descalificado y sumar una nueva derrota en su historial.

El tiempo hizo que ambos peleadores dejaran de lado las diferencias. Mike Tyson pidió disculpas y Holyfield las aceptó. Incluso estuvieron cerca de concretar una trilogía el año pasado, ya con ambos retirados hace tiempo, que finalmente se cayó por no llegarse a un acuerdo económico.

Después de 25 años, Iron Mike demostró que continúa tomándose con gracia su acto antideportivo y sorprendió describiendo el sabor de la oreja de Holyfield. Fue promocionando su marca de gomitas de canabis que dijo "sabe mejor que la oreja de Holyfield". Y luego agregó: "La oreja de Holyfield sabe a cul*".

El día que Tyson contó por qué mordió a Hollyfield

En 2020, cuando todavía se hablaba de realizar una trilogía entre Mike Tyson y Evander Hollyfield, el primero explicó qué fue lo que lo llevó a morder a su oponente. "Si hace lo que estaba haciendo para ser mordido, le volvería a morder, sí. Le mordí porque quería matarlo. Estaba realmente enfadado porque me golpeó la cabeza y todo. Me sacó de mi plan de lucha y de todo. Escucha, bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria", se justificó en aquel entonces.