Uno de los grandes clásicos que tuvo la historia del boxeo fue el choque entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. Por otra parte, en las últimas horas, Dinamita Márquez comentó que, luego de la polémica tercera derrota, estuvo cerca de golpear a Bob Arum, debido a que le dijo que esto es un negocio.

No hay dudas, que Márquez y Pacquiao marcaron a fuego la retina de los fanáticos porque se enfrentaron en su mejor momento. Por otro lado, el cuarto combate es más recordado ya que aquella noche no dejó dudas con su terrible KO.

Por otro lado, a Juan Manuel Márquez la bronca se le viene a la cabeza cuando recuerda la tercera polémica pelea contra Manny Pacquiao. “La tercera no se diga, la ganamos muy claro. Incluso en ese tiempo recuerdo que Bob Arum subió al ring y dijo que esto era un negocio”, recordó Dinamita a Chente Ydrach.

Y agregó: “Bob Arum así me dijo descaradamente. Yo con el coraje de que se la habían dado la pelea él y luego me dijo ‘esto es un negocio’, yo le iba a poner una cachetada”. Sin embargo, el ahora excampeón del mundo comentó que pensó un poco más y contuvo su ira porque sabía que terminaría perdiendo.

“Pero dije, ‘no, me van a llevar a la cárcel’. Mejor me di la vuelta, apreté los dientes y me fui desilusionado, triste. Creo que hicimos una pelea importante para ganar, pero los jueces no lo vieron así”, finalizó Juan Manuel Márquez.