Julio César Chávez fue un peleador legendario, que marcó su época y se anotó como uno de los deportistas más importantes nacidos en suelo mexicano. Para muchos, no hubo ni habrá otro igual, más allá de que el gran presente que atraviesa Canelo Álvarez genere el debate acerca de quién es mejor. Sin embargo, Chávez también ha sido acusado de pelear contra rivales no tan buenos, hipótesis que queda descartada producto del informe que detallamos a continuación.

La revista The Ring realizó un informe en el que se demuestra que Julio César Chávez se enfrentó a rivales que tenían buena reputación al momento de los combates. En el artículo titulado “To be the best”, el periodista Cliff Rold ubica al mexicano como al 11° mejor boxeador de la historia, en una lista de 100 grandes peleadores a lo largo de toda la historia. El ranking se basa en el nivel de los rivales a los que se enfrentaron.

La complicación incluye desde el año 1925, y permite dilucidar cómo les fue a cada uno de ellos ante los mejores 10 boxeadores de su división. Según el informe, Julio César Chávez no sólo es el mejor mexicano, sino también el latinoamericano más importante del listado. Por debajo suyo se ubican otros grandes peleadores, como Nápoles, Carlos Ortíz, Carlos Monzón, Durán y el propio Canelo. En diálogo con Izquierdazo, Rold dio más detalles acerca de su investigación.

“El Gran campeón mexicano destacó en tres divisiones de peso, oficialmente invicto en sus primeras 90 peleas profesionales. La primera victoria de Chávez ante un rival clasificado entre los primeros 10, fue también su primera victoria por el título del CMB, sólo unos meses después de ingresar a la clasificación en el peso superpluma”, señaló. En total, ante los mejores 10 en la lista de The Ring, Julio César Chávez obtuvo 23 triunfos, 4 derrotas y 3 empates.

Los diez mejores

En definitiva, los diez boxeadores mejor ubicados según el trabajo de Cliff Rold, son Sugar Robbinson (1), Joe Louis (2), Muhammad Ali (3), Tony Canzoneri (4), Emile Griffith (5), Floyd Mayweather (6), Willie Pep (7), Ezzar Charles (8), Manny Pacquiao (9) y Archie Moore (10).

La lista de latinoamericanos

Chávez fue el mejor ubicado (11), por delante de José Nápoles (14), Carlos Ortíz (21), Alexis Argüello (22), Carlos Monzón (26), Roberto Durán (33), Kid Chocolate (35), Canelo Álvarez (37) e Ismael Laguna (43).