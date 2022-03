Saúl Álvarez mantiene sus entrenamientos de cara al choque contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado, combate que marcará su estreno en el 2022. Por otra parte, mientras el mexicano se mantiene enfocado en su campamento, Julio César Chávez volvió a aparecer para romper el silencio y atacar al tapatío para decir que él siempre será el mejor campeón nacional.

El 2021 fue uno de los mejores años en la carrera del peleador de Eddy Reynoso debido a que logró ser el primer mexicano en alcanzar los cuatro títulos más importantes de la actualidad. A su vez, tras coronarse campeón unificado de las 168 libras, fue colocado como el mejor peleador libra por libra por la revista de The Ring Magazine.

Por otra parte, uno de los grandes momentos de la temporada pasada fue el pase que le dio Julio César Chávez a Canelo luego de que se haya retirado de manera definitiva en el boxeo. Sin embargo, en las últimas horas, César habló con Eduardo Lamazón y comentó que él va seguir siendo mejor peleador de la historia de México.

“El mejor boxeador siempre seré yo, por más campeonatos que gane el Canelo. Él hará su historia, pero siempre, el mejor Campeón nacional seré yo", comentó exboxeador. Y agregó: "Mientras no toque el cariño y el amor que me tiene México y a donde quiera que voy, no pasa nada. Él podrá ganar cinco, 10 o 30 peleas y no pasa nada. Me da gusto que siga rompiendo récords, que siga haciendo historia porque se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada".

¿Cuándo vuelve a pelear Saúl Álvarez?

Como decíamos, Canelo Álvarez se prepara para regresar ante el Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado, combate que se dará el próximo siete de mayo. Por otro lado, lado de salir con la mano en alto ante el ruso, el mexicano se volvería a presentar en septiembre y su choque sería contra Gennady Golovkin, quien debe derrotar a Ryota Murata para obtener la trilogía.