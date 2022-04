Sin duda Julio César Chávez es uno de los peleadores más importante que tuvo la historia de México luego de hacer vibrar a los fanáticos con enormes victorias por la vía rápida. Sin embargo, para Mario Martínez no le ganó por su pegada, ya que no considera que era un boxeador noqueador sino un púgil que ganaba por cansancio.

A lo largo de su carrera el peleador de Obregón no dejó ninguna interrogante sobre cómo había ganado cada uno de sus combates. A su vez, pelea a pelea, el expeleador se ganaba el amor de los fanáticos debido a que no paraba de dar espectáculo ante rivales que parecían tener en sus manos la victoria, pero que se les terminaba escapando como le sucedió a Maldrick Taylor.

Por otro lado, quien comentó que su pegada no era una de las peligrosas a las que enfrentó fue el mexicano Mario Martínez con quien peleó en septiembre de 1984 por el Título Mundial CMB Súper Pluma. “No era un peleador que pegaba duro. Pero era un peleador que era insistente, iba tras de ti, tras de ti”, expresó el Azabache Martínez en dialogo con Izquierdaz.

Y agregó: “Quizá eso fue lo que me cansó. No dejaba de tirar golpes y también aguantaba muchos golpes”. Por otro lado, en la entrevista destaca que nunca que lo habían tirado hasta esa pelea y que no podía creer la resistencia que tenía a sus golpes. “Yo decía: este cabrón cómo aguanta. No pego despacito, también tenía mi pegada, pero él aguantó. Fueron muy pocas veces las que lo tumbaron y en realidad era muy buen peleador. Resultó ser muy buen peleador”, recordó.

Julio César Chávez y su error con Memo Ochoa

En la semana de hoy, el excampeón del mundo fue noticia debido a que se equivocó de usuario al querer a agradecerle a Guillermo Ochoa por el perfume que le había enviado. “Es @yosoy8a Campeón”, expresó entre risas el guardameta Azulcrema.