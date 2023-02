El próximo seis de mayo, Saúl Álvarez vuelve a presentarse en México tras más de once años y todo indicaría que defenderá sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMG y The Supermedianos ante el británico John Ryder. Por otra parte, de cara a lo que se vivirá en Jalisco, Julio César Chávez realizó un fuerte pedido al tapatío para con los fanáticos mexicanos.

Fue en noviembre de 2011 cuando el peleador de Eddy Ryenoso subió por última vez en un ring nacional y realizó su presentación con su gente. La víctima fue el puertorriqueño Kermit Critron, quien perdió por la vía rápida en la quinta vuelta en la reconocida Plaza de Toros de la Ciudad de México.

Por otro lado, el seis de mayo volvería a México para defender los Títulos Mundiales Unificados de las 168 libras y confirmó que será en el Estadio Jalisco de Atlas. Por otra parte, de cara a lo que sucederá en el campo de los Zorros, Julio César Chávez habló con ESPN y le pidió al mexicano que baje los precios y así ayudar a que miles de fanáticos lo acompañen en su defensa.

"Qué bueno, porque mucha gente que no puede ir a verlo a Las Vegas, va a poder verlo ahí. Eso es muy bueno para México", expresó el César del Boxeo. Y añadió que "Tiene que darlos (boletos baratos), porque si no la gente de escasos recursos no va a poder ir a verlo. Porque si cobra lo mismo que en Las Vegas, no creo que le vaya a funcionar, o que la gente vaya a verlo".

Por último, el excampeón del mundo explicó que el campeón del mundo unificado busca sentirse arropado por su gente. “Yo creo que Saúl está haciendo esta pelea en Guadalajara, para ganarse a la gente, para sentirse arropado. Vamos a ver si lo logra. Siempre ha habido mucha controversia; a mí en lo particular se me hace un gran peleador, de verdad. No dudó que va a llenar el Jalisco, pero sentir el arropo, el cariño de la gente, yo creo que es lo más importante", cerró Julio César Chávez.