El boxeador mexicano no suele hablar demasiado sobre su vida privada, pero esta vez develó un detalle poco conocido.

Falta menos de un mes para que Canelo Álvarez vuelva a subirse al cuadrilátero, esta vez para enfrentar al británico John Ryder, en un duelo mandatorio por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y exponiendo sus cinturones en Supermediano. En dicha categoría, es el campeón indiscutido.

De esta manera, el combate del 6 de marzo en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, será uno de los eventos deportivos más importantes del año en México. Canelo Álvarez es un ídolo para muchas personas, pero aún así, el boxeador no suele hablar demasiado de su vida privada.

Esta vez, en entrevista con Graham Bensinger, Canelo Álvarez se mostró distendido y contó que hay un secreto de su vida que oculta a sus hijos. Y es que desde muy chico, el hoy campeón mundial se dedicó al boxeo, por lo que dio menos importancia a otros asuntos, como el de su propia educación.

El secreto oculto de Canelo Álvarez

“Nunca me gustó la escuela, iba nada más por ir, cuando debuté profesional a los 15 años estaba en secundaria, y ya estaba solo, tenía dos años que se habían separado mis papás, y podía decidir lo que sea. No me arrepiento de lo que hice, nunca le digo a mis hijos eso, porque ellos tienen que estudiar, lo mío fueron otras circunstancias”, detalló Canelo Álvarez.