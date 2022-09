El joven de 24 años se alejó este año del Canelo Team y no quedó en buenos términos con el tapatío y Eddy Reynoso.

Este sábado 17 de septiembre, en el T-Mobile Arena, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por tercera vez en su carrera, después de dos apasionantes combates que cautivaron al público e intensificaron la rivalidad entre ambos. Con los cuatro cinturones de las 168 libras en juego, el mexicano quiere recuperarse de su derrota ante Dmitry Bivol.

No es una pelea más para Canelo Álvarez. Su rivalidad con Gennady Golovkin data ya de hace varios años, y por fin tendrá su tan esperada trilogía. Ryan García, boxeador de ascendencia mexicana, compartió con Canelo en el gimnasio de Eddy Reynoso, pero se fue en malos términos y ve al kazajo como favorito al triunfo.

"Antes hubiera dicho que ganaba Canelo, pero ahora ya no es así. Ahora veo las cosas de otra manera y pienso que Golovkin tiene la ventaja para ganar esta pelea", afirmó Ryan García en diálogo con TUDN. El mexicoamericano se fue del Canelo Team alegando que no le dedicaban demasiado tiempo en la previa en su pelea ante Emmanuel Tagoe.

Sin embargo, no es por esa salida que Ryan García ve favorito a Golovkin: "Otro punto importante es que veo a Canelo muy enojado y desconcentrado después de su derrota anterior. Ese no es realmente su carácter. No me sorprendería si gana GGG, pero aclaro que no es nada personal", afirmó el joven de 24 años.

¿Qué dijo Canelo sobre Ryan García?

El mexicoamericano ya había dejado en claro su favoritismo hacia Golovkin tiempo atrás, por lo que Canelo Álvarez le salió al cruce: “Él solamente está molesto por algo, ya no está más en el equipo y seguramente estará en nuestra contra. Pero es solamente un niño, hay que entenderlo. Tiene muchas cosas que aprender. Pero mi consejo para él es: haz tu trabajo, enfócate en tu carrera, gana un campeonato mundial primero y después habla de otras personas. Porque no has ganado nada y críticas a peleadores que han ganado mucho”, expresó en su momento.