Este sábado 28 de mayo, en el combate co-estelar de la cartelera que en el Barclays Center de Brooklyn estarán estelarizando Gervonta Davis y Rolando Romero, Erislandy Lara se enfrentará al también veterano Gary O'Sullivan por el título mundial Regular de peso mediano de la AMB, buscando una victoria que le devuelva además la posibilidad de pelear por uno de los campeonatos principales en 160 libras.

Con Gennady Golovkin subiendo a 168 libras para enfrentar a Canelo Álvarez en la trilogía que se realizará en septiembre, ruta que también tendrían decidida ya Jermall Charlo y Demetrius Andrade, el cubano entiende que se abrirán muchas oportunidades para él en el peso mediano. En relación al mexicano, a quien enfrentó en julio de 2014, aseguró que mereció tener mejor final que la polémica derrota en decisión unánime.

Tras la última derrota de Canelo ante Bivol, muchos recordaron aquella pelea ante Lara. En relación a ello, el boxeador de 39 años expresó: "Es bueno y es malo que la gente haya recordado esa pelea. Es bueno porque saben el tipo de pelea que tuve contra Canelo en ese momento y el tipo de boxeador que soy. Bivol frustró a Canelo y ganó fácilmente la pelea".

En diálogo con George Ebro, agregó: "Había muchos mexicanos cuando pelee con Canelo en Las Vegas. Muchos de ellos dijeron que gané, que me robaron al cien por ciento. Pero debemos avanzar, ya han pasado 7 años. Sé que el tiempo no pasa por placer, pero me siento bien. Soy puntual como siempre en el gimnasio, doy lo mejor de mí en los entrenamientos. Estoy muy animado, con más hambre y ganas de seguir luchando".

Cartelera completa de Gervonta Davis vs Rolando Romero

Gervonta Davis vs Rolando Romero // Por el título mundial Regular de peso ligero de la AMB

Erislandy Lara vs Gary O'Sullivan // Peso mediano

Jesus Alejandro Ramos vs Luke Santamaria // Peso súper wélter

Eduardo Meléndez vs Luis Ramírez // Peso súper gallo