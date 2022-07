Si bien Manny Pacquiao comunicó su retiro del boxeo profesional después de perder ante Yordenis Ugas en decisión unánime, el pasado 21 de agosto, la realidad es que no debería ponerse esa derrota como la razón principal de su decisión, sino el hecho de que quería lanzarse de lleno a la campaña electoral por la presidencia de Filipinas.

Las elecciones que se realizaron en su país, sin embargo, no lo tuvvieron como ganador, pues fue electo Ferdinand Marcos Jr con el 58,77 por ciento de los votos, seguido por Leni Robredo con el 27,94 por ciento, y recién en tercer lugar apareció el Pac Man, con el 6,81 por ciento de los sufragios.

Frustrado el deseo presidencial, hay quienes señalan que Pacquiao podría estar pensando en volver a boxear de manera profesional y que para ello volvería a querer contar con el apoyo de Freddie Roach, el entrenador que más tiempo lo ha acompañado a lo largo de su carrera y que se refirió precisamente a esa posibilidad.

"Creo que ha terminado con el boxeo. No creo que tenga nada más que demostrar. Ha hecho todo lo que ha podido, creo. No le debe nada a nadie", comenzó diciendo en diálogo con BoxingScene. Y respecto a la relación entre ambos, agregó: "Si quiere volver y pelear de nuevo, espero que me elija como su entrenador".

Roach, quien mantiene el contacto frecuente con el filipino, dijo que este está aprovechando el tiempo para viajar por el mundo en compañía de su familia, un deseo muchas veces postergado por sus compromisos deportivos. "Su esposa ya no quiere que pelee más, por lo que escuché. Si me llama y me pregunta, le digo: ‘No necesitas demostrarle nada a nadie en el mundo'", reveló.