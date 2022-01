En la tarde de ayer el mundo del boxeo vivió un duro momento luego de que Terence Crawford haya demandado a Bob Arum y Top Rank por racismo. Por otra parte, la familia by George Foreman, dos apellidos que tienen un gran capitulo en la historia del boxeo, salieron a defender al veterano de promotor de las palabras del nacido en Omaha.

“Simplemente no le importa, no apoya ni sabe cómo promover a los peleadores negros”, comentó el Campeón del Mundo Welter OMB a New York Post. Según el rey de la Organización Mundial del Boxeo el reconocido empresario lleva adelante un racismo sistemático contra peleadores negros, pero no contra latinos y blancos.

Por otro lado, en las últimas horas, la familia de Muhammad Ali y George Foreman, dos nombres que se enfrentaron en una verdadera guerra por el Título Mundial de los Pesados, salieron a realizar una fuerte defensa contra el presidente de Top Rank. “No es un santo, pero Bob Arum es uno de los mejores hombres que conozco. Podrías llamarme para hablar sobre otros 25 tipos, o 30, y hacerme esa misma pregunta. No te contestaría. Este no es mala gente. Tiene pasión por su prójimo”, comentó George Foreman a Yahoo Sports.

Y agregó: “Me dio el más apasionado de los abrazos. Dijo: ‘¡Alabado sea el señor, George!’, y me sonrió con emoción. Está mal que alguien acuse a un tipo así de racismo. Ya sabes cómo son estas cosas. Todo se vale en el amor y en la guerra”. Por otra parte, quien alzó la voz en la familia Ali fue la hija de la leyenda del boxeo, Rasheda Ali, madre de Nico Wals Ali, boxeador de las 160 libras que promociona Top Rank.

“Bob Arum apoyó a mi padre cuando el mundo estaba en su contra. Bob y mi padre son una gran razón por la cual los atletas negros y morenos reciben una compensación justa hoy en día. Orgulloso de que mi hijo Nico Ali Walsh sea parte del Team Top Rank”, expresó Rasheda en su cuenta de Twitter.