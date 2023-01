Este sábado 7 de enero, en la Capital One Arena de Washington, el campeón mundial Regular de peso ligero de la AMB Gervonta Davis estará enfrentando al también invicto Héctor Luis García en la que será la primera gran velada de boxeo que tendrá 2023, organizada por Premier Boxing Champions y ShwTime.

El dominicano viene de dar un golpe sobre la mesa al vencer en decisión unánime a Roger Gutiérrez para arrebatarle el título mundial de peso pluma de la AMB, pero plear ahora en una división de peso superior y ante un demoledor como Tank le supone un riesgo demasiado alto.

Sin embargo, Gervonta Davis demostró tener un gran respeto por Héctor Luis García, mucho más del que ha expresado por Ryan García, la joya de Golden Boy Promotions con quien muy probablemente sea su pelea siguiente.

“No voy a mentir. Parece un poco hambriento. Mucha gente lo pasa por alto, pero yo no estoy tratando de pasarlo por alto. Parece que está listo. Y podría ser un cambio de vida para él. ¿Sabes a lo que me refiero? Quiere tomar mi lugar. Así que definitivamente no estoy mirando más allá de él. Estoy en una pelea real. El 7 de enero va a ser una noche loca", expresó Tank en diálogo con ShowTime, para dejar claro que no es momento de pensar en Ryan García todavía.

Y sobre el momento en el que lo encuentra el nuevo año, agregó: “Estoy hecho para esto. Estoy aquí por una razón, seguro. La única persona que puede romperme soy yo mismo. Ya no soy un niño. Estoy tomando mis prioridades en serio. Estas cosas importan. Estamos felices, pero en el fondo hay más por lograr. Así me siento como luchador. Nuestro trabajo nunca termina. Lo quiero todo".