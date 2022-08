Una de las grandes actuaciones que espera el público mexicano para el 2022 es una buena pelea para Jaime Munguia. Sin embargo, en las últimas horas, han informado que el nacido en Tijuana está cerca de cerrar una pelea con el británico John Ryder. Sin duda, un choque que puede servirle de poco al mexicano.

Sin duda, la llegada del peleador de Erik Morales a las 160 libras era un cambio necesario porque ya no podía dar las 154 libras. Desde su llegada el excampeón del mundo no ha parado de noquear peleadores y solamente ganó por la vía de las tarjetas contra Gabriel Rosado.

Sin embargo, por el momento, Jaime Munguia no tuvo la pelea mundialista que ha buscado desde que llegó al peso mediano. El princpal problema que tiene es que él solamente puede pelear bajo la transmisión de DAZN, por lo que la pelea contra Jermall Charlo no se puede llevar adelante, mientras que Gennady Golovkin no quiso la pelea porque termina siendo mucho riesgo, pero dinero. A su vez, Demetrius Andrade afirmó que envió un oferta, pero que el mexicano no quiso.

Por otro lado, en el día de hoy, en plena cartelera de Teófimo López vs. Pedro Campa, Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, comentó que el peleador de Erik Morales se encuentra en seria negociaciones con el británico John Ryder, quien viene de derrotar punto en decisión dividida a Daniel Jacobs. Cabe destacar que el europeo sigue sin ser un rival que lo termine catapultando a una pelea importante en las 160 libras.

Si nos ponemos a analizar, Ryder tiene un récord de 31 un peleas ganadas, 17 por la vía rápida y cinco derrotas entre los que se destaca Callum Smith, Rocky Filding, que duró tres rounds con Canelo Álvarez, y Billy Joe Saunders. Es decir, siempre que tuvo un rival complicado perdió. Sin embargo, lo único que plantea como desafío para Jaime Munguia es demostrar que él puede ganar por la vía rápida.