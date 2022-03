El próximo siete de mayo vuelve al ring Saúl Álvarez con el objetivo de retar a Dmitry Bivol por el Título Mundial Medio Pesado de la AMB. Por otra parte, mientras el mexicano se alista para un nuevo combate mundialista, Mike Tyson, amigo de Canelo, mantuvo un dialogo con Jermall Charlo y le aconsejó que hable mal de la madre del tapatío para conseguir el pleito.

Uno de los grandes momentos del 2021 se dio cuando el nacido en Guadalajara golpeó y dejó sangrando en plena conferencia de prensa a Caleb Plant. En aquella ocasión, el actual campeón del mundo de las 168 libras explicó que lo golpeó porque había insultado a su madre, lo que llevó al estadounidense a decir que nunca haría eso debido a que él perdió a la suya a manos de un policía.

Por otra parte, tras varios meses de su última pelea, Canelo Álvarez tiene la mente puesta en Dmitry Bivol. Mientras se prepara, Mike Tyson tuvo una charla con Jermall Charlo, quien buscó retar al mexicano, donde el excampeón de los pesados le explicó al campeón de las 160 libras que debería haber hablado de la mamá Saúl para conseguir la pelea.

“Escucha, tienes que empezar a hablar de su mamá, de su familia. Fuiste muy amigable. No, eres muy amigable. Tienes que ser como Roberto Durán. ‘Dame a este hijo de pu**, cabrón. Sube al ring. Firma el contrato, perra”, le dijo Iron Mike a Charlo en su podcast Hotboxin. Y agregó: “Cuando estás en el negocio, tu propósito es poner este mundo a tus pies, hombre. Van a esperar hasta que estés fuera de tu mejor momento para pelear contigo. Deberías pelear contra ellos ahora que estás en tu mejor momento. Deberías retarlos. Pienso lo mismo (que Jermell Charlo es el mejor en su peso), pero tiene que demostrarlo”.

Jermall Charlo no quiere a David Benavídez

En el mismo episodio de Hotboxin, Mike Tyson le dijo que debería demostrar su potencial ante David Benavidez, pero Jermall Charlo lo descartó. “No es ningún monstruo mexicano. Él no tiene nada qué ofrecer. No estoy asustado. Boxeamos, no le tengo miedo a ningún ser humano en el planeta tierra”, finalizó el Campeón del Mundo CMB Mediano.