Saúl Álvarez acaba de lograr una de las grandes proezas para el boxeo mexicano al convertirse en el primer campeón indiscutido y en el 2022 va en busca del cetro de las 200 libras. Por otra parte, Jorge Arce, máximo ganador de títulos en diferentes características dijo que espera que el tapatío pueda superarlo debido a que los récords están para romperse.

Canelo tuvo un año imparable como si fuera un joven de 20 años debido a que realizó cuatro combates en menos de doce meses. Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant fueron la víctima del nacido en Guadalajara para tener un 2021 maginifico.

Por otra parte, Canelo Álvarez buscará en el 2022 ser campeón del mundo crucero y de esa manera no solo ser el primer mexicano en ser rey de esa categoría, sino que, además, podría superar a Jorge Arce como el máximo ganador en categorías diferentes. Por otro lado, en las últimas horas, el habló al respecto y dijo que quiere que lo supere.

“Me daría mucho gusto, que sean más los que gane, cinco o seis títulos. Y si me puede rebasar mejor todavía”, expresó el excampeón del mundo a Izquierdazo. Y agregó: “Los récords se hicieron para romperse. Y me da gusto que la gente triunfe, yo estoy contento con lo que logré. Y me da mucho gusto que más mexicanos sigan ganando campeonatos mundiales”.

Por último, el excampeón del mundo comentó que el tapatío poco a poco está cerrando boca y que el público siempre va a encontrar algo para criticar. “Canelo poco a poco ha ido tapando bocas. La gente siempre lo está criticando y él sigue ganando, sigue triunfando. Entonces, yo creo que los envidiosos son los que lo critican, porque a mí en lo particular me da mucho gusto que triunfe”, finalizó Jorge Arce.