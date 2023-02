Luego de coronarse campeón mundial de peso pluma de la AMB venciendo por nocaut en el séptimo asalto a Leigh Wood en Inglaterra, Mauricio Lara se desentendió por un momento de los festejos para tener un cruce con Josh Warrington, quien estaba viendo la pelea desde la primera fila, que a punto estuvo de pasar a mayores.

El mexicano tuvo que ser detenido por personal de seguridad cuando iba directo hacia el peleador británico al que dejó sin invicto. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y mostraron como Warrington no dejaba de gritar cosas al Bronco y pedirle que peleara por él, por lo que se lo situó como el iniciador del conflicto.

Sin embargo, Josh Warrington hizo pronto un descargo echándole la responsabilidad a Lara, a quien acusó de una repudiable actitud. "Tan pronto como la pelea terminó, me miró. El me vio. De hecho, pensé que estaba mirando a veces durante la pelea. Me levanté del taburete, su cabeza se inclinó hacia adelante y me escupió", relató.

“Parece haber tenido esta cosa en los últimos años de que desde la segunda pelea le falté el respeto a su familia, le falté el respeto a su padre y esto, aquello y lo otro. Ni siquiera sabía que su papá era parte de su equipo de entrenamiento. Pero ha llegado al escenario diciendo que ahora quiere terminar mi carrera. Estoy más que feliz de dejarle tener esa oportunidad", agregó.

Warrington hizo referencia a las últimas declaraciones que había hecho Mauricio Lara previo a su combate con Leigh Wood, asegurando que le gustaría que este fuese su próximo rival. Hasta el momento, se han enfrentado en dos oportunidades con una victoria para el mexicano y un empate.