Desde julio de 2021, Julio César Chávez no vive los mejores momentos con su hijo mayor quien se mostró enojado por la actitud que tiene con él. Además, comentó que le paga a él y a su madre cuando vivía un duro momento con las drogas. Por otro lado, en las últimas horas, Chávez Jr volvió a romper el silencio para pedirle a disculpa a su papá y decirle que lo ama.

“Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Consumía más que yo, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él”, declaró el hijo de la leyenda en la última semana en su cuenta de Instagram al dar detalles del pasado oscuro de su papá.

Sin embargo, en las últimas horas, el excampeón del mundo de los medianos habló con de su pelea con el César del Boxeo y salió a disculparse. “Lo que dije de mi papá no es cierto, lo que dije es que lo quiero mucho. No confundan que lo quiero mucho con que voy a dejar que hagan lo que quieran conmigo”, expresó el boxeador que busca pelear contra Jake Paul en el 2022.

Y agregó: “Yo he sostenido la familia durante 17 años y no se vale que ellos no comenten eso, que no soy una buena persona. Cuando alguien trabaja, su familia no debe hablar mal de él. Todo papá y toda esposa que quiere a su marido no habla mal de él”.

Cabe recordar que esta semana, Julio César Chávez Jr acusó a su padre de querer meterlo en nuevamente en una clínica de rehabilitación. “Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos. El dinero es el problema de todo. Mi papá me dice ve con tu esposa, sino te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden", había declarado el boxeador en sus redes sociales.