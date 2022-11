No son pocos los mexicanos que sienten una admiración especial por Diego Armando Maradona, a quien vieron brillar y coronarse campeón mundial en su propio suelo. También son muchos los que admiran las virtudes futbolísticas de Lionel Messi, a quien El Tri deberá hacer frente cuando enfrente a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, el próximo 26 de noviembre.

En una charla con David Faitelson, para la serie Personajes de Star+, Julio César Chávez dijo que si se hubiese inclinado por el futbol y no por el boxeo hubiese tenido algo de los dos mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos. ¡También algo de Pelé! Y es que nada parece ser demasiado para El César.

A su vez, el excampeón mundial de tres divisiones de peso diferentes, considerado por una amplia mayoría como el mejor boxeador mexicano de la historia, dejó ver que entre esos grandísimos futbolistas él tiene su preferencia. "Si fuera futbolista me convertiría en Pelé, Maradona y Messi. A Maradona y Messi mis respetos. Conocí a Maradona en Culiacán. Me quedo con Maradona, que en paz descanse", señaló.

La elección de Julio César Chávez no es de extrañar, no solo porque ambos han compartido un muy grato momento al encontrarse en Culiacán, sino porque sus carreras y sus vidas han tenido muchos más puntos de conexión que los que pudiera encontrar con Lionel Messi. Tanto Chávez como Maradona trascendieron el mundo del deporte convirtiéndose en leyendas populares. Han tenido que lidiar con las adicciones y han sido bandera en luchas ajenas a su disciplina.

Chávez confía en lo que México pueda dar en Qatar

Si bien la Selección de México tiene un grupo difícil en Qatar, compartido con Polonia, Argentina y Arabia Saudita, Julio César Chávez confía en lo que el equipo pueda dar. "No me gustaría que la Selección fracase. Me gustaría que pasemos al quinto partido. México va a competir en el Mundial, porque los mexicanos se crecen. Cuando tienen un rival complicado sacan la casta como los boxeadores", manifestó.