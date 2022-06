Como uno de los mejores peleadores, sino el mejor, en la historia del boxeo mexicano, que aprovechó además su popularidad en años dorados para la disciplina, nadie puede negar que Julio César Chávez haya comenzado a construir desde entonces una gran fortuna. Sin embargo, El César demostró que no se siente cómodo hablando de ello.

Según había publicado a fines del año pasado el portal Celebrity Net Worth, Chávez tendría una fortuna de alrededor de 10 millones de dólares. Recientemente, un reportero salió a su encuentro en Ciudad de México y le hizo una pregunta relacionada a ese dinero que no tomó nada bien.

“No seas mentiroso. No empieces con tus pendejadas y aunque lo publiquen, ¿Qué?", comenzó diciendo El César en una clara intención de negar tener todo ese dinero. Y ante la insistencia del periodista, agregó: “Ya déjense de pendejadas. A ver, hagan preguntas congruentes”.

Tal fue el fastidio del Julio César Chávez por el indeseable encuentro que intentando ignorar al reportero lo hizo también con una fanática que se había acercado hasta él para intentar tomarse una fotografía junto al ídolo. Y ni siquiera tuvo el deseo de responder cuando el periodista intentó cambiar el tema preguntándole sobre una posible nueva exhibición. "No va a haber nada. No me interesa", lo evitó.