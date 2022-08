Uno de los grandes peleadores que tuvo la historia es Julio César Chávez, quien marcó una época luego de cada guerra en la que presentó batalla. Por otra parte, en el día de hoy, el César del Boxeo festeja 13 años limpio de sus adicciones y comentó que se comprometía en abandonar otro consumo dependiente.

Son recordadas las guerras que ha llevado adelante en nacido en Obregón debido a que pudo sacar al frente varias peleas complicadas. Además, logró marcar importantes como dejar llegar a ser un invicto en 89 peleas cuando Frankie Randall lo derrotó por puntos.

Por otro lado, las adicciones a las drogas y alcohol lo dejaron fuera de una carrera en la que pudo haber hecho algo más para marcar la diferencia. Debido a esto, Julio César Chávez en el día de hoy cumple 13 años limpio y lo quiso festejar junto a sus fanáticos al publicar un video en el que marcaba que era el logro más importante de su vida.

“Como ven a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día especial para mi porque cumplo 13 años limpios, sin alcohol y sin drogas. Es el título más grande que tengo”, comentó el César del Boxeo en el de su casa. Por último, en la misma grabación señaló que se comprometía a abandonar el tabaco.

Y agregó: “Quiero comprometerme conmigo mismo y con mi familia. Ya sabe que uno se refugia en el cigarro y hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar (rompe un cigarrillo). Solo por hoy no voy a drogarme, solo por hoy no voy a consumir drogas y alcohol, y solo por hoy no voy a fumar. Quiero decirles que me siento muy contento de sentirme 13 años limpio porque a través de un programa de recuperación mi vida ha cambiado”.