Desde hace varios meses poco se ha sabido de Julio César Chávez Jr., quien actualmente se encuentra en un proceso de rehabilitación para dejar atrás sus adicciones. Por otro otra parte, en las últimas horas el César del Boxeo habló de su hijo y comentó que está en proceso de recuperación y que no le importa si vuelve a pelear, sino que esté bien.

La carrera deportiva del excampeón del mundo de los medianos ha ciado desde que perdió ante Sergio Maravilla Martínez en 2013. Desde aquella noche, el nacido en Sinaloa hilvanó una serie de polémicas en las redes sociales como derrotas insólitas ante Mario Cazarez y Andersson Silva, excampeón del mundo de la UFC.

Por otra parte, actualmente Chávez Jr se encuentra en un centro de rehabilitación y en las últimas horas su padre habló su estado de salud. “Julio está en un proceso de recuperación, ya lo dije. Va bien mi hijo gracias a Dios, él va a salir de ahí, va a salir recuperado. Espero que le caiga un rayito de luz y realmente retome su camino”, expresó Julio César Chávez en una entrevista con TV Boxeo.

Y agregó: “Ya si pelea o no pelea no me importa, lo único que me importa es su vida; que recupere a su familia, que recupere a su esposa, que recupere a sus hijos, porque sus hijos están chiquitos mis nietos, entonces es muy triste ver a mis nietos solos sin su padre por las pendejas que él cometió”. Por último, comentó habló del proceso que está realizando su hijo del cual explicó que es algo que debe vivir él para salir de este momento.

“Mi hijo está a tiempo, gracias a Dios, va por buen camino. Es un proceso largo, es un proceso que desafortunadamente lo tiene que vivir mi hijo, pero le va a servir de mucho porque creo que esta va a ser la buena”, finalizó Julio César Chávez sobre la recuperación que vive su hijo.