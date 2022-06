Finalmente, Andy Ruiz regresará el próximo cuatro de septiembre ante Luis Ortiz en Los Ángeles, California, y sin la presencia de Eddy Reynoso en su rincón. Por otra parte, en últimas horas, Manny Robles habló del Rocky Mexicano y comentó como de un momento a otro no pudo controlar la fama y no volvió a ser el mismo boxeador para subir a derrotar a Anthony Joshua.

Sin duda, al excampeón del mundo le faltó la disciplina necesaria para volver a un ring y realizar un papel acorde ante Joshua en Arabia Saudita. Por otra parte, la salida del establo de Canelo Team no es clara, pero el entrenador de Jalisco ha comentado en diálogos con TUDN que le ha recriminado en más de una ocasión sus ausencias en el gimnasio.

Por otra parte, esto volvió a ser marcado por Manny Robles quien habló en Un Round Más, podcast de Erik Morales y Marco Antonio Barrera, en que comentó cómo fue perdiendo a Andy Ruiz. “Lastimosamente no lo supo manejar (a la fama). No llegó tan mal a la revancha, pero nada que ver cómo llegó para la primera. Como entrenador, yo no soy su niñero, yo estoy en el gimnasio porque no dependo sólo de Andy. Me lo traje a Guadalajara con la idea de alejarlo del desmadre, pero yo no lo vi en tres meses”, comentó el entrenador mexicano.

Y agregó: “Se termina la pelea y no lo vi después de ganar el campeonato. Traté de mantenerme al margen, pero si no existes, si no te paras a correr y si no llegas a entrenar no puedo hacer nada”. Además, comentó que intentó convencerlo con que vuelva a los entrenamientos y que se prepare de forma acorde ya que podría ser muy grande si vencía en la revancha a Anthony Joshua.

“Yo regreso del viaje y me meto al gimnasio y no lo vi, me despedí de ellos en el aeropuerto y traté de animarlos. Después recibí la llamada de su padre de que ya no íbamos a trabajar juntos”, recordó Manny Robles la forma en la que le dijeron que no era más el entrenador tras perder en Arabia Saudita.