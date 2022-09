Desde la victoria de Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin, el padre de David Benavidez volvió a la carga para pedir la pelea contra el mexicano. Por otro lado, luego de la gran cantidad de declaraciones que realizó el entrenador del Bandera Roja, el extécnico de Abel Sánchez le recomendó no hablar y seguir ganando para chocar.

"Para ser honesto contigo, esa es la razón por la que Canelo no quiere pelear con David. Pienso que GGG lo conectó, le pegaron bastante, esa es la razón. No quiere enfrentar al verdadero músculo mexicano. Te garantizo, con esta actuación, David lo finaliza con siete rounds", expresó el padre del estadounidense.

Por su parte, Abel Sánchez, quien supo pelear junto a Gennady Golovkin contra el tapatío, le recomendó hacer silencio, ganar y esperar. “David necesita mantenerse ocupado, y ser una sombra en lugar de hablar tanto. José es un buen amigo mío, y lo amo, pero no va a pasar mientras más hablen. Tiene que seguir ganando, y dejar que la parte natural haga lo suyo. Canelo tiene 32 y David 25. Sucederá más adelante, quizás, eventualmente. Por eso, la trilogía con Golovkin no se dio antes. Estaba empujando”, expresó a Fight Hub TV.

Por último, comentó que es cuestión de tiempo ya que no hay otro peleador que le pueda presentar batalla al tapatío en las 168, mientras que en las 175 libras solo están Dmitry Bivol y Artur Beterbiev. “En 168, no hay nadie que pueda atacar a Canelo, más que Benavidez. No lo creo, porque Jermall Charlo no está a su altura por lo que se vio en su última pelea. Jermell tampoco. No son resistentes cuando el duelo se pone espeso. No salen y lo consiguen. Se deslizan para ganar. No voy a decir que no tienen corazón, porque todos los peleadores lo tienen”, finalizó Abel Sánchez.