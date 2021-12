Una de las grandes victorias del 2021 se dio en un mayo de este año cuando Óscar Vadlez destronó a Miguel Berchelt de su Título Mundial CMB Pluma. Por otra parte, tras su regreso a los entrenamientos, el excampeón del mundo le envió un mensaje a los boxeadores de las 135 libras para decirles que está listo para marcar a fuego su nombre contra ellos.

Nombra al peso ligero es mencionar a una de las mejores categorías de la actualidad debido a que se mezclan la experiencia, la juventud, los estilos y el talento. A su vez, rápidamente se vienen nombres como Ryan Garcia, Gervonta Davis, Devin Haney, Vasyl Lomachenko y George Kambosos Jr, quien es actualmente el campeón indiscutible.

Por otra parte, quien se quiere sumar a esta fiesta es Miguel Berchelt, que viene de perder de manera categórica su Título Mundial Súper Pluma ante Óscar Valdez. El Alacrán mantuvo diálogos con Jorge Ebros y mencionó que está listo para irrumpir en las 135 libras y ser uno de los mejores boxeadores de la categoría.

“De la mano de Jorge (Capetillo) tenemos muchas facultadas para convertirnos en campeones en las 135 libras. Es una división en la que vengo muy motivado. Tengo con qué ganarles a los campeones”, expresó el peleador de Cancún. Y agregó: “No voy a pelear más en 130, ya le exprimí lo que tenía que exprimir a la división. Estuve cuatro años en el trono. Tal vez no fue el mejor momento para enfrentar a Óscar. Ya no puedo ir hacia atrás, en 135 hay muchos campeones, hay buenas bolsas y tengo que ir ahí para que la gente me vuelva a voltear a ver”.

Por último, comentó que fue a ver todas las peleas y dijo que está muy contento por pelear en una de los pesos más complejos. “Hablaban de (Vasyl) Lomachenko, de (Devin) Haney, de (George) Kambosos, fuimos a sus peleas y es una división en la que vengo muy motivado. El nombre de Berchelt llega a nutrir esa división, quiero reactivarme una o dos peleas y después ir por los tiburones”, comentó Miguel Berchelt.