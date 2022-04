A lo largo de la historia del boxeo son muchos los grandes campeones que han tenido duros momentos luego de haber caído en diferentes adicciones. Mike Tyson y Julio César Chávez son dos grandes boxeadores que hubo entre los 80’ y 90’ donde ambos competieron en peor momento de sus problemas con las drogas y el alcohol.

Uno de los últimos casos duros que tuvo el boxeo mexicano fue el Miguel el Mago González quien se habló mucho sobre su situación, por la que el Consejo Mundial del Boxeo afirmó que le ofreció ayuda, pero la rechazó. De todas maneras, a las pocas semanas surgió un video en el que se llevaban de la peor manera el excampeón del mundo. Tras varios meses de rehabilitación, el exboxeador habló en Café de Martes del CMB, comentó que está mucho mejor y dijo que quiere una exhibición contra Julio César Chávez.

“Necesitaba ayuda, agradezco la intervención del CMB. Ahora me siento muy bien”, comentó el expúgil en el día de hoy. Y agregó: “Nos sentimos muy bien para seguir, que me haya levantado de la lona y ponerme de pie nuevamente. Quiero morir como los árboles, de pie”. A su vez, explicó que las adicciones no tienen límites así seas campeón del mundo y que está comprometido a llevar una vida más sana y lejos de las drogas y el alcohol.

“El demonio del alcohol no respeta sexo, ni campeones. Con una vida libre de alcohol y drogas se vive mejor. Estoy sorprendido por este golpe bajo que me ha conectado el alcoholismo. Hoy doy mi más sincero agradecimiento, me siento fortalecido”, expresó el Mago González. Y añadió que “Tengo una gran responsabilidad como deportista, soy una figura, debo despertar conciencia. Eso compromete para vivir una vida sobria, feliz y de ejemplo sobre todo para los jóvenes”.

Por último, el Mago González habló del empate que tuvo con Julio César Chávez y espera poder desempatarlo en una exhibición. “Me gustaría de alguna manera, si me lo permite el campeón Julio César Chávez, enfrentarlo. Dejar en claro ese empate, a ver si me da la oportunidad”, expresó el excampeón del mundo mexicano.