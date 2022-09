Hace casi una semana, Canelo Álvarez volvió al ring para enfrentar a Gennady Golovkin, a quien venció por puntos para defender con éxito sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otro lado, quien volvió a romper el silencio fue David Benavidez al marcar que no quieren enfrentarlo y que se está metiendo a la cabeza.

Sin duda lo que sucede con el Bandera Roja es muy llamativo y evidente debido a que tanto el tapatío como su equipo no quieren enfrentarlo. A su vez, el mexicano tiene pensado buscar la revancha con Dmitry Bivol, boxeador que el próximo cinco de noviembre enfrentará a Gilberto Ramírez.

Por otro lado, en medio de esta negociaciones y pensando en la correcta recuperación de su muñeca, Canelo Álvarez vuelve a recibir un nuevo tiro de David Benavidez. “El cómo terminó la conferencia de prensa solamente porque alguien trajo mi nombre a la mesa”, comentó el excampeón del mundo Lalosboxing.

Y agregó: “Sé que estoy metiéndome en su cabeza, está molesto. Me he ganado mi lugar. He sido el número uno del CMB por cuatro peleas. Sólo quiero la posición que me prometieron”. Por, el mexicoamericano habló de la promesa del CMB, por lo que apuntó contra Mauricio Sulaimán y el tapatío

“Dijeron, ‘si ganas esta pelea eliminatoria del CMB, vas a pelear con Canelo próximamente’. Hice dos peleas de esas. Luego dijeron, ‘gana el cinturón interino del CMB y vas a pelear contra Canelo’. ¿Para qué está el sistema de ranking?”, finalizó David Benavidez.