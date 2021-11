En las últimas semanas, Juan Manuel Márquez dijo que Saúl Canelo Álvarez nunca iba a superar a Julio César Chávez, por lo que recibió críticas y apoyo. Por otra parte, en las últimas horas quién se sumó a golpearlo fue el mismísimo Roberto Durán quien dijo que él ahora no debe meterse en le mundo del boxeo y que es un envidioso.

A lo largo de los últimos días un sinfín de palabras cayeron sobre Dinamita Márquez ya que consideran que fueron desacertadas sus palabras contra el Tapatío. Uno de los primero en atacarlo fue Erik el Terrible Morales, quien dijo que era un resentido de la vida, mientras que Eddy Reynoso dijo que los números hablan por si solo.

Por otra parte, Roberto Durán fue consultado sobre las palabras del mexicano y lo destruyó. “Para mí es un envidioso, ¿por qué no se mete él a boxear? Eso solamente es envidia. Yo conozco a Canelo nada más por teléfono, que me lo presentó el hermano por video, que llegó a Panamá y hablamos muy bien. Luego estaba entrenando y lo saludé. Se bajó del ring y me saludó. Nadie es monedita de oro para caerle a todos bien. El que habla mal de Canelo es porque le tiene envidia, Canelo para mí es buena gente”, comentó el panameño a No Puede Jugar con Boxeo.

Y agregó: “Yo para el mundo, soy yo también. Si tú te pones a ver, Canelo ha ganado más plata que Chávez y más título que Chávez. No le estamos diciendo que no a Chávez. Hay que reconocer que hoy en día, el 99% es Canelo, Chávez ya pasó de moda, Durán pasó de moda”. Además, Mano de Piedra dijo que tanto Canelo como Chávez son los grandes campeones que tuvo México.

Por último, el excampeón del mundo dijo que hoy el boxeo es Canelo Álvarez y que tanto él, Chávez y Floyd Mayweather pasaron de moda. “Para mí sí, porque no hay nadie ahí ¿Quién? Durán no está, Chávez no está, (Floyd) Mayweather no está. Hoy en día, peleando, en vivo, es Canelo, ¿quién más puede ser?”, finalizó Roberto Durán.