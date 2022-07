Ni siquiera después de vencer a Javier Fortuna con un incontestable nocaut que recordó a sus mejores días, Ryan García y compañía cesan en su polémica por su salida del Canelo Team. El joven californiano dejó de ser entrenado por Eddy Reynoso y trabaja ahora junto a Joe Gossen.

En esta ocasión, fue Henry García, padre de Ryan, quien echó más leña al fuego al hablar sobre un presunto dinero que Eddy Reynoso quedó debiéndole a su hijo. Asimismo, García padre le pidió a Canelo Álvarez que no intervenga en defensa de su entrenador y que lo deje defenderse por su cuenta.

"Cuando se trata de dinero que le deben a alguien, creo que lo adecuado es que lo arreglen entre ellos y no intervengan terceros. Respeto a Canelo, pero debería dejar a Eddy pelear sus propias batallas", dijo Henry García a Fight Hub TV.

Asimismo, García insinuó que Eddy Reynoso faltaba con frecuencia al gimnasio donde debía entrenar a Ryan: "Que levante el teléfono y arreglen las cosas y las cantidades. Hay que aclarar qué pasó con las semanas que no estuvo ahí en el gimnasio. Si uno va a trabajar, recibe dinero, si no va, pues no pagan", expresó.

¿Eddy Reynoso faltaba al gimnasio?

Henry García cree que su hijo tuvo motivos para abandonar el Canelo Team, y que su argumento de que Reynoso no tenía tiempo para él, era cierto: "Tal vez Ryan decía la verdad de sus razones para irse de ahí. Tenían a Frank Sánchez, a Vergil Ortíz y a mi hijo, y no aparecía el coach. No pueden decir que no son tipos disciplinados", insistió.