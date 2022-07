Pitbull Cruz ataca a Ryan García y aclara por qué no se pudo concretar el combate entre ambos

Este sábado por la noche, Ryan García obtuvo una incontestable victoria por nocaut ante Javier Fortuna, a quien derrotó en el sexto round tras un un certero golpe. El boxeador de ascendencia mexicana quiere ahora medirse ante Gervonta Davis, aunque todavía parece tener algo pendiente con Isaac Cruz, con quien estuvo cerca de concretar un combate.

En las últimas horas, Pitbull Cruz cargó contra Ryan García y dio detalles acerca de por qué finalmente no concretaron una pelea. "Que Ryan deje de hablar y que se agarre entre los pantalones, que firme el contrato para que se de la pelea", manifestó Cruz. A principio de año, las redes sociales presagiaron un duelo que finalmente nunca se llevó a cabo.

Según Cruz, desde Golden Boy Promotions buscaron cerrar un acuerdo favorable a ellos: "Querían que peleare este fin de semana. No quisieron que se acordara una fecha que se acomodara, en ese punto no se alcanzó un acuerdo". Asimismo, el CMB ordenó la pelea, pero por los compromisos de ambos, finalmente no hubo combate.

"Quisieron forzar del lado del CMB la pelea. Sean Gibbons no accedió. Además sabemos que (Ryan García) no es un peleador estable, en cualquier momento se lastima la uña y tira las peleas. Quieren que se de con sus condiciones, bajo su contrato, pero están locos, yo no estoy para aceptar ser el lado B", manifestó Pitbull Cruz.

Cruz no se siente menos que García

El Pitbull rechaza la idea de que necesite ese combate para mostrarse ante un mayor público: "El que quiera pelear conmigo, iremos igual. No estoy para agarrar ese tipo de peleas. Ya me lo gané y demostré que estoy para los grandes nombres. Si Ryan piensa que quiero con él, está loco, está tonto, hay mejores peleadores que él", remarcó Cruz.