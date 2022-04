El último sábado, en la Súper Arena de Saitama, Gennady Golovkin consiguió una de las victorias más importantes de su carrera noqueando al local Ryota Murata en el noveno asalto para unificar títulos mundiales en la división de peso mediano y convertirse en el segundo boxeador de la historia que logra unificar cinturones superada la barrera de los 40 años. Cumplió, además, con su parte del trato pensando en poder concretar en septiembre el tercero de sus combates ante Saúl Álvarez.

Fue precisamente pensando en la oportunidad de esa trilogía con Canelo que el excampeón mundial de peso crucero y actual comentarista Tony Bellew no quiso enceguecerse con lo hecho por el kazajo, muy valioso por cierto, y que ello lo lleve a pensar que podría tener alguna oportunidad de derrotar a un peleador que, cree, actualmente está varios escalones por encima.

"Fue una audición perfecta de Triple G para una trilogía con Canelo. Si lo miras desde la perspectiva de la audición, fue absolutamente perfecta. Parecía vulnerable, parecía envejecido, estaba siendo empujado hacia atrás por un hombre que es no conocido como un golpeador severo", comenzó diciendo en DAZN Boxing Show.

Y agregó: "Mirando el lado de Triple G y cómo debería sentirse, no me acercaría a Canelo si fuera él. Va a terminar mal en mi opinión. La edad no espera a ningún hombre, eso estaba claro. Triple G, en mi opinión, no es lo que alguna vez fue e idealmente no quiero verlo brutalmente golpeado por Canelo en una tercera pelea, porque creo que eso es lo que sucederá".

Toni Bellew valoró la evolución de Canelo desde la revancha con Golovkin

Según el excampeón mundial de peso crucero, desde la revancha que Canelo Álvarez le ganó a Gennady Golovkin por una ajustada y polémica decisión dividida de los jueces, ambos boxeadores han transitado caminos opuestos. De sus palabras anteriores se desprende que entiende que al kazajo le llegaron los últimos años de carrera, mientras que asume que la del mexicano está en pleno ascenso. "La realidad es que solo un peleador ha mejorado aquí y todos sabemos quién es. No solo ha mejorado, se ha vuelto más grande y más fuerte. Y creo que se verá si se enfrentan por tercera vez", concluyó.