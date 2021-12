En la última semana se dio a conocer que Julio César Chávez había dado positivo en COVID-19, por lo que se encontraba asilado, pero en buen estado. Por otra parte, el César del Boxeo volvió a aparece en las redes sociales y les dejó un mensaje alentador a todos sus seguidores.

El excampeón del mundo de Sinaloa tuvo un 2021 excelente porque pudo despedirse de un ring, el lugar en el que más feliz se lo vio, luego de realizar una exhibición ante el hijo de Héctor el Macho Camacho Jr. Por otra parte, en las últimas semanas se sabía que el expeleador iba a comenzar una gira llamada Los Mandamientos de un Hombre Chingón.

Sin embargo, previo a comenzar a la gira, el César del Boxeo dio positivo en COVID-19 por lo que se suspendió el show que va a brindar con Roberto Palazuelo y Jorge Van Rankin. A su vez, en el comunicado dio la empresa de espectáculo informó que el nacido en Obregón estaba bien y con el humor que siempre se lo ha caracterizado.

Por otro lado, en las últimas horas, Julio César Chávez reapareció en las redes sociales haciendo ejercicio y les dejó un mensaje a sus fanáticos. “Amigos, aquí sacando el coronavirus. Ya voy de salida gracias a Dios, gracias a mi vitamina C que tomo todos los días”, expresó el excampeón del mundo en un video.

Y agregó: “Aunque ustedes no lo crean, pero me ha hecho un paro grande. La verdad que gracias a esta vitamina C no he tenido síntomas de calentura, de tos, simplemente salí positivo”. Cabe recordar que el César del Boxeo ha dicho en más de una ocasión que quiere realizar una pelea más en el 2022 en el estado de Tijuana.