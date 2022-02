En los últimos días, Julio César Chávez lanzó duras palabras contra aquellas personas que creen que él es ídolo por subir a un ring y pelear drogado. Estas palabras se dieron luego de que Marco Antonio Barrera haya dicho que la gente festeja eso y no la disciplina de Saúl Álvarez. Debido a esto, Barrera le pidió disculpas al César del Boxeo, quien le dijo que no era para él mensaje.

“Es lo contrario a lo que la gente celebra. Que lo veamos como ídolo porque fue drogadicto, porque lo veamos como ídolo porque golpeaba a la gente, que lo veamos como ídolo porque subía borracho a pelear”, expresó el de Guadalajara en diálogos con Roberto Martínez la semana pasada, quien agregó que veía que era un bendecido el de Obregón ya que no entendía cómo, con sus adicciones, seguía al frente en su carrera.

Por otro lado, sin mencionar a Barrera, Chávez estallo en sus redes sociales al decir que "Mucho pendejo piensa que la gente me quiere o idolatra por drogadicto, pero están pendejos, me quieren por las peleas, por la emoción que generaba. Gracias a Dios ganamos las batallas... Aparte guapo y simpático". Debido a esto Baby Faced Assassin salió a pedir disculpas.

“Para mí, Julio César Chávez ha sido el mejor y siempre será el mejor. Mi punto de vista y lo que quise decir es que es un fuera de serie y bendecido. Ya que, si hubiera sido más disciplinado, hubiera llegado aún más lejos de lo que llegó. Una disculpa a Julio si no me supe expresar bien”, comentó Marco Antonio Barrera en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, tras las palabras del excampeón del mundo, el César del Boxeo le aclaró que su tuit no había sido contra él, sino contra detractores. “No tienes de que disculparte mi querido amigo Marco Antonio Barrera sabes que te quiero y estimo. Lo que puse no fue por ti, si no por otro comentario. Te mando un fuerte abrazo”, comentó Julio César Chávez.