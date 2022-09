Tras noquear a Dillian Whyte y retener el título mundial de peso pesado del CMB, Tyson Fury comenzó un tedioso ida y vuelta entre los anuncios de retiro y los que lo mostraban a la búsqueda de una nueva gran pelea. Esto llevó a que la revista The Ring le quitará el cinturón con que lo destacaba como el mejor en la división de los pesos pesados.

Llegó entonces una nueva victoria de Oleksandr Usyk en la revancha ante Anthony joshua, para retener los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB que le había arrebatado en septiembre del año pasado. Y fue allí que El Rey de los Gitanos pareció sepultar por completo la idea de retirarse, anunciando que estaba listo para enfrentar al ucraniano por el campeonato mundial indiscutible.

Hubo intenciones de que esa pelea tuviera lugar en diciembre, pero tanto Bob Arum como Frank Warren, promotores de Fury, dijeron que sería imposible. También Usyk, que se ha ganado la posibilidad de imponer condiciones en las negociaciones, dijo que quería tener tiempo para descansar y compartir con su familia, por lo que el cara a cara llegará, si no cambia el deseo de ambos, recién en 2023.

Pero Tyson Fury quiere hacer una pelea más este año, aunque no sea ante Usyk, para comenzar a ganar ritmo pensando en ese combate por los cuatro cinturones. Y así lo hizo saber: "Oleksandr Usyk ha declarado que ya no quiere pelear. Quiere pelear el próximo año, no este año. Así que no voy a esperar a nadie, voy a anunciar una pelea la próxima semana", manifestó.