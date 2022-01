Este 2022 no pinta nada bien para Julio César Chávez Jr, quien ahora no sólo tiene que vivir los ataques de su esposa, quien asegura que está enfermo, sino ahora también tuvo que lidiar con la justicia después de que la Policía Ministerial de Mazatlán, Sinaloa, lo detuviera por presunta posesión de armas.

Por medio de un video que no dejó de circular en redes sociales, se le ve al boxeador ser detenido por las autoridades del estado cerca de Plaza Galerías Culiacán, donde los uniformados le pidieron que bajara del auto, pues según la policía, el hijo de la leyenda del boxeo estaba en posesión de armas de fuego de alto calibre.

La patrulla se puso delante de su carro para impedir que pudiera existir un intento de escape, posteriormente se bajaron de su auto para comentarle al sinaloense que tenían órdenes de llevárselo tras un aviso que llegó a la comisaría sobre que portaba armas de fuero en su auto, pero este se negó a descender de su vehículo.

“Bájate tantito, bájate… te tenemos que llevar a la base… vienes armado… sólo bájate, queremos platicar”, le solicitaron los policías a Chávez Jr, quien argumento a los uniformados que “vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa… no señor, no me voy a bajar porque no he hecho nada”, tras esto el Jr pidió a su acompañante que le hablara al Gobernador Rubén Rocha Moya, para que intercediera por él, por lo que hasta el momento se desconoce su situación legal.