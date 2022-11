Tras derrotar a Gennady Golovkin con suficiencia en la trilogía, Saúl El Canelo Álvarez confesó que había estado sufriendo por una lesión en su muñeca izquierda que finalmente lo llevó a someterse a cirugía y puso en duda la posibilidad de volver en 2023 para pelear en sus habituales fechas de mayo y septiembre.

En declaraciones recientes, sin embargo, el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano dijo que su rehabilitación marcha muy bien y avanzó cuál es la fecha en la que tiene programado hacer su regreso. “Mis cicatrices ya están cerradas. Estoy haciendo mi terapia muy bien", comenzó diciendo en diálogo con Bet365.

"Creo que no me detendrá tanto tiempo. Mis peleas siempre son en mayo o septiembre. Creo que estaré listo para mayo nuevamente. Creo que estaré listo para el fin de semana de Cinco de Mayo. Al principio el médico me había dicho que tenía que estar cuatro semanas con el yeso sin moverlo, pero después me dijo que estaba mejor de lo esperado, que debía estar solo siete días con el yeso, luego quitar los puntos y comenzar la rehabilitación. Ahorita llevo dos semanas", agregó.

Si Canelo finalmente se encuentra listo para regresar en mayo del año próximo, el interrogante pasa entonces a ser quién será su rival para esa fecha. Pensar en la revancha ante Dmitry Bivol podría ser un movimiento demasiado arriesgado, pues podría ser más prudente tomar un combate de reacondicionamiento que le permita determinar, con menor nivel de riesgo, qué tan bien se rehabilitó de la lesión.

De todos modos, el tapatío dejó claro que es el campeón mundial de peso semipesado de la AMB quien sigue dando vueltas en su cabeza. "Fue una derrota difícil porque nadie está listo para perder. Tuve una pelea muy competitiva en base a las limitaciones que tenía. Mi mano, mi hombro. La primera mitad de la pelea lo hice muy bien, y luego vino la carga, porque no entrenamos como se debe, sobre todo en una división más grande donde debes estar cargando más", manifestó.