En medio de las múltiples especulaciones y el deseo de Canelo Álvarez de tener una revancha con Dmitry Bivol, con quien perdió en 2022 en la división de los semipesados, también se empezó a barajar el nombre del próximo rival que tendrá el ruso, su compatriota Artur Beterbiev. Claro, se trata de alguien que también está en la élite del boxeo y que por consecuencia significaría un gran reto para Saúl dentro del cuadrilátero, pero el europeo no está muy entusiasmado con enfrentarse al monarca de los supermedianos.

ver también Edgar Berlanga revela la importante promesa que le hizo Canelo Álvarez

En la previa de la pelea que tendrá el próximo sábado 12 de octubre en Arabia Saudita ante Bivol, Beterbiev fue consultado por la posibilidad de verse las caras con Canelo en un futuro y fue contundente su respuesta al explicar, claramente, que no le interesa subirse al mismo cuadrilátero con Álvarez.

La fuerte negativa que recibió Canelo Álvarez por parte de Artur Beterbiev

“Cuando Canelo Álvarez tenga un cinturón de mi división, en ese momento tendré ganas de pelear con él. En este momento, no lo creo, realmente no me interesa tener una pelea contra él. Los cinturones son lo más importante, por supuesto”, sostuvo el Beterbiev en charla con The Stomping Ground.

Publicidad

Publicidad

Beterbiev tiene todo para dominar en los semipesados y ser una estrella del deporte, por lo que su prueba de fuego ante Bivol será más que importante para ver si puede salir victorioso y demostrarle al mundo de qué está hecho. Aún así, será muy complicado y, si quiere terminar con la mano en alto al final del combate, tendrá que estar atento a todos los detalles, ya que enfrente tendrá un rival que lo puede noquear en cualquier momento.

Artur Beterbiev está enfocado en su pelea ante Dmitry Bivol y tuvo un desaire con Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

ver también Dmitry Bivol rompió el silencio y respondió al interés de Canelo Álvarez de una revancha

Por su parte, Canelo volvió a recibir una negativa y parece que su deseo de retomar la senda de la semipesados empieza a ser más complicado de lo que se creía en un principio. Esto teniendo cuenta el anhelo del mexicano que puede llegar a ser determinante para su futuro.

Publicidad