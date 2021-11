¿Canelo Álvarez vs Tyson Fury? La risueña respuesta del tapatío a un periodista

Tras coronarse campeón mundial indiscutible de peso súper mediano con su victoria del último 6 de noviembre por nocaut técnico en el undécimo asalto sobre Caleb Plant, Saúl El Canelo Álvarez volvió a sorprender al mundo pidiendo la oportunidad de pelear por el título mundial de peso crucero del CMB.

Si bien Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, lo consideró un movimiento muy arriesgado por tratarse de una categoría que está dos divisiones por encima de la que lo tiene como campeón absoluto, aprobó el pedido de convertirlo en retador mandatorio, por lo que se espera que en mayo se mida ante Ilunga Makabu.

Como Canelo parecería poderlo todo, un periodista francés que acudió a la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo que después de 20 años volvió a realizarse en la Ciudad de México lo consultó sobre si se atrevería a llegar hasta la división de los pesos pesados y desafiar a Tyson Fury.

"Cada vez estás poniendo el peso más y más arriba. Vamos a ver a Canelo Álvarez con Tyson Fury algún día?", le preguntó provocando la risa del tapatío, quien sin embargo se encargó de responderle: "Hace un año dije que crucero no y aquí estamos", comenzó diciéndole.

"No lo creo, pero ya ni se con Eddy (Reynoso) lo que puede llegar a pasar. No lo creo. No se si mi cuerpo dará para eso", continuó. Y ya refiriéndose a sus opciones para salir victorioso ante Makabu, agregó: "Soy un peleador inteligente y soy fuerte. Confío en mi poder y en mis habilidades".