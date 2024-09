Canelo Álvarez y Edgar Berlanga tuvieron un nuevo cara a cara: qué se dijeron y en cuánto prometen noquear

La pelea de este sábado entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga está cada vez más cerca, pero esta vez fue el turno de que Saúl y el puertorriqueño se vuelvan a ver las caras. Fue en el marco de en una nueva conferencia de prensa, que le dio paso a que siga aumentando la expectativa sobre este gran combate que protagonizarán el campeón de los supermedianos y su retador en el T-Mobile de Las Vegas.

Todo fue muy distinto a lo que había sucedido hace unas semanas, donde, en una situación idéntica a la que se encontraron en esta oportunidad, se los había podido observar con muchas ganas de ponerle picante al asunto y de provocarse mutuamente. En esta ocasión, nada de todo eso pasó y ambos se mantuvieron serenos en sus lugares con palabras muy cordiales que no dieron lugar a ninguna polémica.

Tras un par de respuestas no muy largas por parte de ambos pugilistas, dejaron sus sitios y pasaron al frente para posar cara a cara. Aquí no hubo diálogos y simplemente se mantuvieron la mirada hasta que Canelo decidió romper con el momento después de unos cuantos segundos que le bastaron para volver su vista al frente, agradecer y se retirarse del lugar.

¿Qué se dijeron Canelo Álvarez y Edgar Berlanga?

“Esta es una oportunidad única en la vida para nosotros. Le agradezco al Team Canelo una vez más por la oportunidad. Para el sábado hay mucha gente que no cree en mi, pero vamos a convertirlos en creyentes. Es una gran noche. Tienen a Puerto Rico vs. México y a mi contra Canelo, la superestrella puertorriqueña y la mexicana. Va a ser una gran pelea”, empezó diciendo Berlanga en su primer saludo.

Por su parte, Canelo soltó con tranquilidad: “No tengo mucho que decir, solo quiero agradecer a todos por venir, apoyar el boxeo y apoyarme a mi. Gracias a mi equipo y no puedo esperar a que llegue el sábado, así que muchas gracias a todos”.

Al momento de la llegada de las preguntas, Saúl reveló cómo fue para él elegir el duelo ante Berlanga: “Ya peleé con todos. Estaba de vacaciones y Eddy (Reynoso) me llamó, ellos trabajando en la pelea y yo digo: ‘¿Sabes? Lo que sea, no me importa nada, peleo contra todos’. Así que, creo que es un buena pelea para la gente. México vs. Puerto Rico, hay mucha historia allí y creo que es un gran combate“.

“Para mi es un honor pelear en esos días. La Independencia mexicana es muy importante para nosotros, para México y me siento orgulloso de representar a mi país”, añadió Saúl a la hora de expresar lo que siente por estar presente en el fin de semana del Día de la Independencia.

A la hora de hablar de lo que pasará dentro del cuadrilátero, Berlanga volvió a insistir sobre su intención de buscar noquear al campeón antes del sexto asalto, mientras que Canelo se mostró muy relajado remarcando la dificultad que eso arrastra y haciendo mucho énfasis en que es el mejor.

“Ustedes conocen como boxeo. Soy un artista del nocaut, pero sabemos que él es una leyenda y que no podemos entrar allí e intentar atacarlo. Tiene un gran coeficiente intelectual, así que tenemos que hacerlo de la manera correcta. Un nocaut en seis asaltos es lo que vamos a buscar y si llega, llega, pero si tenemos que llegar a los 12 rounds completos, entonces lo haremos también. Estamos listos para todo lo que hay en el tablero de esta pelea”, comenzó Berlanga en su turno de respuesta.

Y enseguida respondió Canelo: “Es fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil y el sábado a la noche va a ser muy difícil para él. Me preparo para ganar por nocaut, eso siempre me hace sentir muy bien. Solo busco mostrarles a todos que sigo siendo el mejor”.