¿Cuánto dinero ganó Jake Paul por perder su pelea vs. Anthony Joshua?

Uno de los protagonistas más importantes del fin de semana fue Jake Paul. El estadounidense se enfrentó a Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami en una contienda muy esperada y que además le permitió a la celebridad asegurarse una ganancia millonaria de dinero que le otorga la posibilidad de continuar agrandando su cuenta bancaria con números exorbitantes.

La fortuna que recibió Jake Paul vs. Anthony Joshua

Por pelear con Anthony Joshua este viernes 19 de diciembre, Paul ganó cerca de 92 millones de dólares. En la previa había una bolsa total de 94 millones para repartir en partes iguales, por lo que no existía alguno que fuera a percibir una suma superior al otro. En ese contexto, se puede confirmar que es la cifra más importante que se llevó Jake en su corta carrera como boxeador.

Como se explica siempre en estos casos, los ingresos de los boxeadores se reparten entre distintos aspectos y tienen una explicación para ser tan elevados. Esta se trata de una suma considerable que merece su descripción para que todos los aficionados tengan las cosas claras.

Desde lo que se acuerda previamente hasta lo que se recauda por la venta de entradas y la venta de PPV, haciendo alusión a todos los que abonaron una membresía que les permitió sintonizar la jornada a través de sus pantallas, los ingresos se reparten según el calibre de estrella de la que se trate. Para Paul, el hecho de ser una de las personalidades que más interés generan en el deporte, las recompensas se amoldan a la demanda.

En síntesis