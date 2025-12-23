Tras una dura y contundente derrota ante Anthony Joshua el pasado viernes, el mundo del boxeo está expectante al próximo paso que dará Jake Paul en su carrera. El youtuber expuso su falta de jerarquía para adentrarse en el primer nivel del deporte, por lo que tiene en claro con quien jamás compartiría el cuadrilátero por el riesgo que eso conlleva.

Publicidad

Publicidad

Jake Paul no quisiera pelear con David Benavidez

Paul no ocultó su respeto hacia David Benavidez. Jake siente que el Monstruo Mexicano es algo superior, algo a lo que jamás se podría acercar y que podría hacerle mucho daño. Por ese motivo, prefiere mantenerse alejado y buscando otros objetivos para su carrera, aún si eso le implica dejar de lado una impresionante ganancia económica.

“Hay una lista muy corta de personas con las que no me subiría al ring, y Benavídez está en esa lista. Ese tipo es diferente. Su poder, su velocidad, su cardio, sus golpes sin parar y su presión implacable… tus golpes no significan una mierda para él”, le comentó Paul a ESPN.

David Benavidez es el rival con el que no se quiere medir Jake Paul. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

A su vez, esto no es algo nuevo, ya que hace unos meses había comentado: “Mi mánager habla de todas esas posibles peleas y yo digo ‘sí, no’, y el único ‘no’ es David Benavidez. No voy a pelear con este tipo, es un maldito monstruo. Me voy a morir, hermano. Conozco mis límites”.

De todas maneras, gran parte del deporte coincide en el hecho de reconocer el crédito perdido por Paul. Si bien el plan inicial era enfrentarse a Gervonta Davis, el duelo con Joshua lo dejó muy expuesto y con grandes posibilidades de perder algo del enorme de poder de convocatoria que tenía hasta la fecha, aún aceptando un riesgo de características similares a las que representó el británico.

En síntesis

Jake Paul fue derrotado por Anthony Joshua el pasado viernes en un combate de boxeo.

fue derrotado por el pasado viernes en un combate de boxeo. El boxeador David Benavídez integra la lista de personas con quienes Paul rechaza pelear.

integra la lista de personas con quienes Paul rechaza pelear. Paul descartó enfrentar a Benavídez por su poder, velocidad y presión implacable, según ESPN.

Publicidad