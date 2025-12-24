Jake Paul se expuso y sufrió. La derrota que se llevó el viernes pasado de su pelea contra Anthony Joshua en Miami lo dejó con una doble fractura de mandíbula que lo imposibilitará de comer. La propia celebridad se encargó de compartir su estado en redes sociales, alarmando a quienes lo siguen por lo delicada que parece la situación.

Así se encuentra Jake Paul tras perder con Anthony Joshua

Paul resistió durante poco más de cinco asaltos y medio hasta que fue cazado por Joshua y noqueado de brutal manera ante los ojos del mundo. Apenas unas horas después se confirmó la doble fractura mencionada y posteriormente fue Jake el encargado de compartir un video en el que se lo puede observar muy dañado.

Jake Paul sufrió los daños de su pelea con Anthony Joshua. (X)

Una fuerte inflamación en el costado izquierdo de su cara encendió las alarmas, porque el estadounidense se mostró hospitalizado, con la cabeza vendada y un estado en el que pocas veces se lo vio. Sin embargo, hay un punto clave en el que se está haciendo énfasis y está relacionado a la veracidad del video en sí, sabiendo que Paul se caracteriza por los montajes exagerados.

Decenas de comentarios inundaron las redes sociales afirmando que se trataba de Inteligencia Artificial, pero efectivamente es real. La propia IA se encargó de analizar las imágenes y expresar que se trata de una imagen real, dolorosa, pero fidedigna al fin, por lo que Paul pasará la Navidad con serias dificultades para comer y demás.

El estadounidense, quien ahora atravesará un largo período de recuperación, manifestó que no piensa alejarse del deporte ni nada por el estilo, pese a quedar en evidencia que no presente el nivel necesario como para compartir el cuadrilátero con figuras de primer nivel. Aún así, el youtuber expresó que desea enfrentar a Canelo Álvarez en su regreso, en el que buscará revancha de lo sucedido ante Joshua.

En síntesis

Jake Paul sufrió una doble fractura de mandíbula tras ser noqueado por Anthony Joshua.

sufrió una tras ser noqueado por Anthony Joshua. El combate de boxeo se realizó el viernes pasado en la ciudad de Miami .

en la ciudad de . Paul manifestó su deseo de enfrentar a Canelo Álvarez tras su período de recuperación.

