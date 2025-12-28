Mike Tyson está convencido en seguir ligado al boxeo, con todo lo que eso implica a sus 60 años. La leyenda probó las mieles que el presente entrega con bolsas multimillonarias por subirse al cuadrilátero y no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad, por lo que ya tiene una pelea programada para finales de marzo ante Floyd Mayweather y la expectativa de concretar otra más ante un viejo conocido.

Publicidad

Publicidad

La pelea que más desea Mike Tyson

Sí, Tyson desea una revancha con Jake Paul. Mike enfrentó al youtuber en noviembre del año pasado y a muchos les quedó la sensación de que el excampeón del mundo podría haber tenido una mejor performance, sin perdonar oportunidades claras de ataque. Por ese motivo, Iron entiende que merece una segunda oportunidad ante la celebridad, en la que pueda mostrar un nivel superior.

Mike Tyson quiere volver a enfrentar a Jake Paul. (GETTY IMAGES)

“Aprendí mucho de mi última pelea. Dejé gran parte de mi esfuerzo en el gimnasio. Entrené demasiado. Fui demasiado intenso; fui demasiado extremo. Necesito relajarme más. Eso es lo que siempre he creído. Necesito relajarme más. Creo que entrené con demasiada intensidad y dejé la mayor parte de mi potencial en el gimnasio. Espero que, después de esta pelea con Floyd Mayweather, podamos tener una revancha. Sí, me interesaría”, expresó Tyson.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Paul viene de ser brutalmente noqueado a manos de Anthony Joshua el pasado 19 de diciembre en una pelea en la que dejó ver su falta de condición para medirse con una estrella de primer nivel. Los cuestionamientos sobre las aptitudes del norteamericano no tardaron en llegar y sirvieron para reafirmar la teoría que se generó en su día: que Mike Tyson le perdonó la vida.

De esta manera, solo el tiempo dirá lo que pasará. Esta claro que Paul quedó en una posición incómoda en la que claro que acumuló mucho dinero, pero también es cierto que perdió respeto por parte del deporte que ahora ya no lo ve tan peligroso. En ese sentido, el ser buscado por alguien como Tyson suena a una propuesta muy difícil de rechazar.

ver también Terence Crawford apareció por primera vez tras el retiro: “Ya estoy viejo”

En síntesis

Mike Tyson programó una pelea contra Floyd Mayweather para finales de marzo.

programó una pelea contra para finales de marzo. El boxeador Anthony Joshua noqueó a Jake Paul el pasado 19 de diciembre .

noqueó a el pasado . Mike Tyson busca pactar una revancha contra el youtuber Jake Paul tras su combate previo.

Publicidad