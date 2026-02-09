En estos días de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 hemos visto momentos conmovedores y justo el día de hoy los protagonistas de estas imágenes fueron precisamente el boxeador e influencer Jake Paul quien vio ganar a la neerlandesa Jutta Leerdam el Oro en los 1000 metros del patinaje sobre hielo femenino.

Quizá en el momento más importante de la carrera de la patinadora tras conseguir la medalla de oro en los mil metros de patinaje de velocidad, vivió un instante que llenó de emoción a todos los que gustan de este deporte y que conocen a la pareja, al ver la alegría que le provocó al boxeador ver conseguir esta victoria a Jutta.

El emotivo mensaje de Jake Paul a Jutta Leerdam

Fue precisamente hace cuatro años en Beijing 2022 cuando Leerdam se quedó a nada de obtener el oro, llevándose la plata y viendo esto como una revancha para lo que venía. Ahora, ha logrado su propósito a los 27 años de edad, siendo una de las favoritas en la competencia. Esta vez lo hizo con un nuevo récord olímpico de 1:12:31.

La medallista de Países Bajos y su pareja protagonizaron una de las imágenes más conmovedoras, pues Paul compartió su reacción donde llegó hasta las lágrimas por verla triunfar. Además dio un mensaje que enterneció a todos los seguidores: “Juttttttttaaaaaa. No puedo parar de llorar. Lo lograste, mi amor. Oro olímpico. Dios es grande y tú también”.

El video se puede ver en su cuenta de Instagram donde lo mostró y recibió muchas muestras de cariño para él y por su puesto para Leerdam, quien siguió mostrando imágenes con mensajes como el siguiente: “Acabamos de presenciar uno de los momentos deportivos más importantes de la historia. El doctor lo contará. No hay palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti”.

En síntesis

Jutta Leerdam ganó la medalla de oro en patinaje sobre hielo durante Milán-Cortina 2026 .

ganó la medalla de en patinaje sobre hielo durante . La patinadora neerlandesa de 27 años estableció un nuevo récord olímpico de 1:12:31 .

estableció un nuevo récord olímpico de . El boxeador Jake Paul compartió un video celebrando el triunfo de su pareja en Instagram.

